Bursa Mustafakemalpaşa'da deprem şehitlerine mevlit

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okuttu.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa ilçesinde Selimiye Camiinde Cuma namazı öncesi düzenlenen programda tüm şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından tüm şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi daha sonra deprem şehitleri için gıyabi cenaze namazını kılındı.

Mevlit programına Mustafakemalpaşa ilçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kanar, ilçe halkının da destekleriyle hazırlanan yardım tırlarını depremzedelere gönderdiklerini ve göndermeye de devam ettiklerini belirterek ,"Depremin yaralarını birlikte saracağız" dedi.