Bursa Mustafakemalpaşa'da 'buğday hasadı' başladı

Temel besin maddesi olan buğday, Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinin verimli topraklarıyla buluştu.BURSA (İGFA) - Buğday Türkiye’nin vazgeçilmezi olurken Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarında can buluyor.

Sanayi üretiminin gözde tahılı olan buğday, emek sanayi, makarna sanayi, hazır yemek sanayi ve pastacılık sektörünün hammaddesini oluşturuyor.

Bereketli toprakları ve ılıman koşulları sayesinde binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa toprakları, ekilen buğdaylarda dağlık eğimli alanlarda 300-400 kg verim alırken ova arazilerinde 700-900 kg arasında verim alabiliyor. Bursa genelinde toplam 451.797 dekar alanda 248498 ton buğday üretiliyor ve bunun büyük bir kısmı Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarının mahsullerini kapsıyor.

Buğday üretiminde Türkiye geneline bakılacak olursa yıllara göre 17-20 milyon ton üretim yapılırken Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün paylaştığı verilere bakıldığında 2019 yılında 165900 dekar alanda 44143 ton buğday üretilip çiftçiye ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış.

Bu yılın ilk hasadını değerlendiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, doğru ekim ve doğru tarımla üreticilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Kanar, pandemi ve tahıl ithalatı yaptığımız ülkelerin savaşta olması yerli buğday ve arpa üretimimizin ne denli hayati öneme sahip olduğunu günümüzde bir kez daha gözler önüne serdiklerini söyledi.