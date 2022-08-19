Bursa Mustafakemalpaşa'da alt yapı hamlesi

Bursa’nın tüm ilçelerinde yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesindeki 14 mahallede kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da hayata geçirdiği yatırımlarla yaşam kalitesini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, ‘BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla’ Mustafakemalpaşa ilçesindeki Adalet, Cumhuriyet, Hamzabey, Şerefiye, Şevketiye, Yüzbaşı Sabribey, Viraca, Selimiye, Şeyhmüftü, Çırpan, Hamidiye, Yunusemre, Atatürk ve Barış mahallelerinde kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapımı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin uzun vadeli altyapıya kavuşması için ekiplerin çalışmalara başladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ocak ayından bu yana devam eden çalışmalardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için azami dikkat gösterdiklerini belirtti.

Başkan Aktaş, proje kapsamında 33 kilometre kanalizasyon, şebeke ve evsel bağlantı hattı, 24 kilometre de yağmursuyu şebeke hattı ve ızgara imalatı gerçekleştirdiklerini, bölgede toplamda 57 kilometrelik altyapı imalatı yapılacağı ifade etti.