Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne 'çevre' ödülü

Bursa'da İklim değişikliği ile sıfır mücadele kapsamında örnek projelere imza atan, Mustafakemalpaşa Belediyesi, ‘’Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama’’ yarışmasında ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Yemek ve bahçe artıkları çöpe atılan atıkların yüzde 28’ini oluştururken, bu atıkların doğaya yük olmaması adına "Çöp Değil Bir Avuç Toprak" projesi ile ilçenin pazaryerlerindeki atıkları toplayarak geri dönüştürülmesini sağlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi hayata geçirmiş olduğu projelerle "Yeşil Yarış’ın" kazananlarından biri oldu.

Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan belediyeler arasında ilk sırada yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ilçenin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve üreticilere destek oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanlığı temsilcilerinin yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu tarafından özenle incelenen projelerin sonuçları Mustafakemalpaşa’yı gururlandırdı.

Doğa dostu belediyecilik anlayışıyla, farkındalık bilinci oluşturulmasını sağlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kurmuş olduğu Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Mustafakemalpaşa bırakabilmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Başkan Kanar, sıfır atık bilincinin küçük yaşta kazanıldığına dikkat çekerek öğrencilerle birlikte "Atıklarımız Çilek olsun" projesine de imza attıklarını belirterek, mutfaktan çıkan sebze atıklarından kendi organik çileklerini ürettiğini söyledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tarım alanı olarak Bursa ilçeleri arasında en büyük yüzölçümüne sahibiz ve bu sayede ilçemiz atıklarının çiftçilerimize kazanç olarak dönmesini için canla başla çalıştık ve bu değerli ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.