Bursa Mustafakemalpaşa 141 yaşında

Türkiye’nin ilk taşra belediyelerinden biri olan, 131 mahallesiyle Bursa’nın hizmet alanı en büyük bölgelerinin başında gelen Mustafakemalpaşa Belediyesi kuruluşunun 141. Yılını kutladı.BURSA (İGFA) - Cumhurluk Alanına gerçekleştirilen törende konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, adını taşımaktan gurur duyduğu Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin, 141. yıl dönümü olduğunu belirterek, "1881 yıllında halkın hizmetine açılan Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin kutlu tarihinin bir parçası olmak, doğduğum, çocukluğumun, gençliğimin geçtiği bu muazzam ilçeye hizmet vermek benim için bir onur" dedi.

3 yılda 100 yıla damgasını vuracak projeler ile 141. Yılları taçlandırdıklarını ifade eden Başkan Mehmet Kanar, kanalizasyon, içme ve yağmur suyunu kapsayan dev alt hamlesi başta olmak üzere, Gençlik Merkezi, Millet Bahçesi, Güneş Enerji Sistemleri (GES), Lalaşahin Köprüsü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hayvan Barınağı, Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri, Aş Evi, Gıda, Giysi Bankası, Amfi Tiyatro’nun yanı sıra özellikle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile yürüttüğü tarımsal faaliyetler ile ulaşım projeleri ile ilçede başlayan değişim ve gelişimin sürdüğünü söyledi.

MUSTAFAKEMALPAŞA ORTAK SEVDAMIZ

Başkan Kanar, şu an ilçedeki 50 yıllık esareti tüm cesaretle ortadan kaldırmak için çalıştıklarını beilrterek, Mustafakemalpaşa'nın ortak sevdaları olduklarını söyledi.

Bu arada 141. Yıl dönümü dolayısıyla TRT Müzik Konseriyle, 3 Ağustos Çarşamba günü müzik dolu eğlenceli bir gece için hazırlandıklarını kaydeden Başkan Kanar, Mine Geçili ve İsmail Özkan’ın katılımıyla taçlanacak Alaturka Akşamlarına tüm vatandaşları davet etti.