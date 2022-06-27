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Bursa Mudanya’da itfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtardı
Yerel 27.06.2022, 15:48
Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi’nde apartmanın boşluğunda mahsur kalan kedi Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Mudanya İstasyonu ekipleri, ilçenin Güzelyalı Burgaz Mahallesi’nde bir apartmanın boşluğunda mahsur kalan kediyi kurtardı.
Alınan bilgiye göre mahsur kalan kediyi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalarla kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı.
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