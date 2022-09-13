Bursa Mudanya'ya 195,6 milyon liralık ek bütçe

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediyenin 145 milyon 613 bin lira olan bütçesi, meclisin oy çokluğu kararıyla 341 milyon 297 bin 500 liraya yükseltildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ek bütçe talebi görüşüldü.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen oturumda, Türkiye'nin içinde bulunulan ekonomik koşullar dolayısıyla bütçe planlamasına gidildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp karara bağlanan gündem maddesine göre, 145 milyon 613 bin lira olan Mudanya Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 195 milyon 684 bin 500 lira artırılması oy çokluğuyla kabul edildi. Mudanya'nın 2022 yılı bütçesi 341 milyon 297 bin 500 liraya yükseldi.

Bütçe artırımı sonrasında söz alan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, içinde bulunulan ekonomik koşullar dolayısıyla bütçe planlamasını değiştirmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Hazırlanmış olan ek bütçe, Mudanyamıza daha iyi hizmet verebilmek adına yapılmış bir çalışmadır. Kentimize hayırlı olsun. Mudanyamıza daha iyi hizmet vermek için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.