Bursa Mudanya Üniversitesi'nden sağlık iş birliği

Bursa'da Mudanya Üniversitesi ile VM Medical Park Bursa Hastanesi arasında iş birliği anlaşması imzalandıBURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesi ile VM Medical Park Bursa Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İki kurum arasında akademik iş birliği yapılmasının amaçlandığı protokol kapsamında, üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini ve stajlarını VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde yapacak.

Bu yıl ilk öğrencilerini alarak eğitime başlayacak olan Bursa’nın tek vakıf üniversitesi Mudanya Üniversitesi ile VM Medical Park Bursa Hastanesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık çalışanlarını yetiştirmek hedefiyle güçlerini birleştirdi.

UYGULAMALI EĞİTİM VE STAJ İMKÂNI

İki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mudanya Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Meslek Yüksekokulu’nun Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Fiyzoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarında okuyan öğrenciler uygulamalı eğitimlerini ve stajlarını VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde yapacak. Ayrıca bu bölüm ve programlardaki eğitimler hastanenin akademik hekim kadrosunun desteği ile yürütülecek.

Mudanya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun, Bursa’nın eğitim ve sağlıkta iki önemli ve güçlü markasının bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirtti.