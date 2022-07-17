Bursa Mudanya'nın Çepni kırsalında orman yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Çepni'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Söndürme helikopterinin de çalışmalara dahil olduğu olayda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da Çepni ile Işıklı kırsalı arasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayılmış ve yoğun uğraşlar sonucu iki saatte kontrol altına alınabilmişti.