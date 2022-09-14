Bursa Mudanya esnafından 'Ahilik' mesajı

Bu yıl 35'incisi 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, Ahilik Teşkilatı kültürüne her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, 35. Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, insana yakışan bir hayat için Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti.

Başkan Abdulazizoğlu, yayımladığı mesajında, temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu’da atılan Ahilik Teşkilatı'nın meslek ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, sanatını dayanışma ile bütünleştiren, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla toplumsal hayatımızın akışında çok önemli görevler ifa ettiğini kaydetti.

Ne yazık ki, gelişen, teknolojiyle birlikte hızlanan ulaşım ve nakliye olanakları, başta internet olmak üzere sınır tanımayan iletişim araçları dünyanın adeta ufalmasına yol açtığını ifade eden Abdulazizoğlu, "Ortaya çıkan küreselleşme, büyük serme sahiplerinin acımasız ticaret savaşları ve rekabetleriyle birlikte sayısız faydalarının yanında özgün kültürlere darbe vurmuş biz olma bilincinden ben olma anlayışına sürüklenmemize yol açmıştır. Yaşanılan virüs pandemisi, üst üste meydana gelen sel felaketleri, ekonomik krizler, ahilik teşkilatımızın toplumsal dayanışmamız ve varlığımızın insana yakışır şekilde devamı için önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Bu nedenle teşkilatın kurucusu Pir Ahi Evran-ı Veli'yi ve O'nun izinde yürüyen gelmiş geçmiş bütün ahileri rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Abdulazizoğlu, birlik beraberliğe vesile olan Ahilik Haftası'nda dayanışmanın artarak devam etmesini diledi.