Bursa Mudanya'daki Kur'an kurslarına Müftü Özler'den ziyaret

Bursa'da Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, ilçede devam eden Kur’an kursu hizmetlerini yerinde tespit etmek amacıyla merkez ve kırsa mahallelerde bulunan kursları ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Mudanya'da İlçe Müftülüğü'nün devam eden yaz Kur'an kurslarını ziyaret eden yeni Müftü Dr. İbrahim Özler, ziyaretlerde kursiyerlerde de bir takım tavsiyelerde bulundu.

Din gönüllülerine yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, öğrencilere de başarılar dileyen Müftü Dr. Özler, yapılan işlerin ve hizmetlerin Allah katında ibadet niyetiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Kur’an kurslarında başarıya ulaşabilmek için ilk günden son güne kadar hizmet aşkı gözetilerek çalışma yapılmasının fayda sağlayacağını ifade eden Müftü Özler; öğrencilere İslam dininin sevdirilmeye çalışılmasını, güler yüzlü ve sabırlı davranılmasını, ayrıca öğrencileri seviyelerine göre gruplara ayırarak eğitim-öğretim yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu. Kurslarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yaptırılması ile öğrencilerin kitap okumalarının sağlanması, oyun oynamalarına engel olunmaması ve onlara zaman zaman küçük hediyeler verilmesi gerektiğini de ifade eden Müftü Özler, Kur’an kurslarının mezuniyet veya hatim gibi bir veda programıyla sonlandırılmasını ve kursa devam eden öğrencilerle devamlı olarak iletişim halinde bulunulmasının da öğrenciler üzerinde çok kalıcı bir etki bırakacağını sözlerine ekledi.