Bursa Mudanya'da yüzmeli 1 Temmuz

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen kutlamalarda, yüzme yarışmaları düzenlendi. Program kapsamında deniz şehitleri anısına da lokma ikramında bulunuldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Mudanya Liman Başkanlığı tarafından İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, belediye hizmet binası karşısında yüzme yarışmalarıyla devam etti.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkan Hayri Türkyılmaz, Liman Başkanı Veysel Yaşar ve ilçe protokolünün hazır bulunduğu programda deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Yüzme yarışmasıyla renklenen etkinliklerde Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri ile özel yatların da katıldığı kortej geçişi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yüzme yarışmasının birinci Bartu Arslan oldu.

Aynı gün Liman Başkanlığı önünde de şehitler anısına lokma ikram edilerek tişört dağıtıldı.