Bursa Mudanya'da yaz Kur'an kurslarında kapanış heyecanı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde İlçe Müftülüğü'nce açılan yaz Kur'an Kursu'nda kapanış programı yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Müftülüğü'nce yaz döneminde açılan Yaz Kur'an Kurslarında kapanış programları başladı.

Çağrışan Mahallesi'nde din görevlillerinin rehberliğinde gerçekleşen törende öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini misafirlerin huzurunda sergiledi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin de hazır bulunduğu törende Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, kurslara devam eden öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin devam ettikleri kurslarda başarılı olmalarının kendilerini sevindirdiğini belirten Dr. Özler, bilgilerini unutmamaları için de okumaya devam etmelerini diledi.

Program sonunda hediyelerini de alan öğrenciler yaz kurslarında emeği geçen din görevlilerine teşekkür ettiler.