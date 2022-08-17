Bursa Mudanya'da sel sonrası haşare temizliği

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çok sayıda ev ve işyerinin sular altında kalmasına sebep olan sel felaketinin ardından çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların mağduriyetini gideren Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarının ardından şimdi de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama işlemlerine başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar neticesinde Mudanya ilçesinde sel felaketi yaşanmış, Büyükşehir Belediyesi ile diğer kurumlar vakit kaybetmeden çalışmalara başlayarak vatandaşların yardımına koşmuştu.

İtfaiye, BUSKİ, Park ve Bahçeler ekiplerini ‘yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için’ bölgede görevlendiren Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarının ardından şimdi de sivrisinek üreme alanlarında ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, su birikintileri, çöp konteynerleri, sokak araları ve üreme kaynaklarında titizlikle ilaçlama yaptı.