Bursa Mudanya'da Muhtar Şaş’tan çocuklara meyve servisi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş, hayırsever vatandaşların ve STK’ların destekleriyle yılın 12 ayı sürdürdüğü iyilik hareketini ‘meyve servisi’ ile sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Şükrü Çavuş Mahallesi’nde sembolleşen ATV’si ile birlikte yaz başından bu yana çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yaş sebze ve meyve servisi yapan Muhtar Şeref Şaş, hayırseverlere teşekkür etti.

“VAR OLMAMIZIN NEDENİ ALMAK DEĞİL VERMEKTİR”

“Allah hayırseverlerimizden razı olsun” diyen Muhtar Şaş, “Malum yaz mevsimi ve türlü çeşitli meyveler, sebzeler, yemişler tezgahları süslüyor. Fakat maalesef çoluk çocuğuna alamayanlar var. Geçici bir süreliğine bile olsa yardıma muhtaç durumda olan komşularımız var. Uzun süredir pek çok vatandaşımıza yaş sebze ve meyve ikramında bulunan Muhammet Salim Süat kardeşime ayrıca Burgaz Gençlik Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Var olmamızın temel nedeni almak değil vermektir. Hem de Allah rızası için karşılık beklemeksizin vermektir. İnsan en nihayetinde aldığı nefesi bile veriyor. Allah hayırseverlerimizden razı olsun" diye konuştu.