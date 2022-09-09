Bursa Mudanya'da kitap ve edebiyat dolu buluşma

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, bu yıl “Barış ve Kardeşlik” temasıyla kitap severlerle buluşmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle bu yıl 4.’sü düzenlenen ve 11 Eylül'e kadar devam edecek Kitap Fuarı'nda her gün kitap dostlarını ağırlamayı sürdürürken akşam etkinlikleriyle kültürel buluşmalara imza atıyor.

Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda kitapseverleri ağırlayan fuarda 62 yayınevi ve 47 yazar, gazeteci, akademisyen Bursalılarla buluşuyor.

YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya kitabı, sanatı, kültürü, yazarları, okurları Mudanya’da dördüncü kez bir araya getirdiklerini belirtti.

Zülfü Livaneli ve Nebil Özgentürk'ün açılışını gerçekleştirdiği fuarın 6'ncı gününde Bahadır Özgür'ün “Duvar: Mafya, Siyaset, Devlet” söyleşisiyle başlayan etkinlik ve buluşmalarda kitap severler barışı kadın yazarlar Sibel Hürtaş, Türkan Elçi ve Eren Aysan'ın dilinden dinledi. Yazarlar, söyleşişlerinde "Kadınlar olmadan barış olmaz!" mesajı verdi.

Fuar kapsamında söyleşilerin yanı sıra belgesel, karikatür ve atölye etkinliklerde karikatürist Hicabi Demirci, Mudanyalı çocuklarla karikatür atölyesi gerçekleştirirken, “Cumhuriyetin Önsözü: Mudanya” söyleşisi ile Mudanyalı yazarlar İsmet Ergin, Hasan S. Teoman da okurlarıyla bir araya geldi.