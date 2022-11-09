Bursa Mudanya'da kadın din görevlileri her kesimi ziyaret ediyor

Bursa'da Mudanya Müftülüğü'ne bağlı kadın din görevlileri bir yandan ilçede esnafları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederken, diğer yandan kamu kurumlarına ziyaretlerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde kamu kurumlarıyla iş birliği çalışmalarını sürdüren Mudanya Müftülüğü personelinden oluşan bir grup kadın din görevlileri, kurumlar arası konular üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Yapılabilecek hizmetlerin planlamasını yapan din görevlileri gerçekleştirdikleri ziyaretlerde çeşitli hediyeler de takdim ettiler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf, dernek yöneticileri ve kamu kurum çalışanları, kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendiren ziyaretlerden ötürü Mudanya Müftülüğü’ne teşekkür ettiler.