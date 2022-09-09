Bursa Mudanya'da hasadı yapılan ayçiçekler ihtiyaç sahiplerine yağ olacak

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalındaki Balabancık Mahallesi'nde yerel belediyenin 85 dönümlük araziye ektiği ayçiçeklerin hasadını törenle gerçekleştirildi. Buradan elde edilecek ayçiçek yağlarının tamamı ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Belediyesi'ne ait 85 dönümlük arazide toprakla buluşan ayçiçek tohumlarının hasadı yapıldı.

Balabancık Mahallesi'ndeki hasat töreninde konuşan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sosyal belediyeciliğe örnek bir projeye imza attıklarını belirterek, göreve geldikleri günden bu yana Uğur Böceği ve Zeytin Dalı ekipleriyle sosyal noktada vatandaşların yanlarında olduklarını hatırlattı.

Geçtiğimiz Nisan ayında ekilen tohumların hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Bu hasatta elde ettiklerimizin yağını çıkaracağız. Refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak nasıl ki zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıysak, buradan çıkan ayçiçek yağlarını da yine Mudanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Toprağın bereketini hakça paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Türkyılmaz, Kasım ayında ise yeni tarlaylabirlikte 300 dönümlük araziye ekeceğimiz buğdayı un haline getirerek, bereketi paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.