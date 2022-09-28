Bursa Mudanya'da hafızlık kız Kur'an kurslarına Müftülük'ten ziyaret

Bursa'da Mudanya İlçe Müftülüğü, Hafızlık Kur'an Kursu hizmetlerini yerinde gözlemlemek adına Fatma Ana Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, hafızlık kız Kur'an kurslarındaki öğrencileri ziyaret ederek, öğrencilere ve kurs öğreticilerine bir takım tavsiyelerde bulundu.

Kur’an kurslarında başarıya ulaşabilmek için ilk günden son güne kadar hizmet aşkı gözetilerek çalışma yapılmasının fayda sağlayacağını belirten Müftü Özler, öğrencilere İslam dininin sevdirilmeye çalışılmasını, güler yüzlü ve sabırlı davranılmasını, ayrıca öğrencileri seviyelerine göre gruplara ayırarak eğitim-öğretim yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kurslarda sosyal ve kültürel etkinliklerin yaptırılması ile öğrencilerin kitap okumalarının sağlanması, oyun oynamalarına engel olunmaması ve onlara zaman zaman küçük hediyeler verilmesi gerektiğini de ifade eden Özler, kursa devam eden öğrencilerin aileleriyle devamlı olarak iletişim halinde bulunulmasının da kalıcı bir etki bırakacağını kaydetti.