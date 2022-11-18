Bursa Mudanya'da ‘Hafızlık Belgeleri’ne kavuştular

Bursa'da Mudanya İlçe Müftülüğü Fatma Ana Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan hafızlar için belge takdim töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) -Mudanya İlçe Müftülüğü makamında düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, anlamak ve yaşamak Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılabilecek en güzel görevlerden olduğunu söyledi.

“Hafızlığın unutmama adına bundan sonra Kur'an-ı Kerim’e daha çok zaman ayırmanız ve Kur'an-ı Kerim’i daha çok okumanız gerekiyor" diyen Dr. Özler, hafızlığını ikmal eden öğrencileri tebrik ederken, hafızların yetişmesinde katkısı olan velilere de teşekkür etti.

Müftü Özler tarafından, hafızlığını tamamlayan öğrencilere hafızlık belgeleri ve hediye takdimi sonrasında sohbetle sona erdi.