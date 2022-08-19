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Bursa Mudanya'da dolu afetinden zarar gören üreticilere ziyaret
Yerel 19.08.2022, 18:09
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hafta başında etkili olan sağanak ve dolu yağışı ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe kırsalında üretici ziyaretlerinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Akif Şenyürek, İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ve beraberindeki heyet meydana gelen dolu afeti dolayısıyla Mudanya'da üretici ziyaretlerinde bulundu.
Mudanya'nın kırsal mahallelerinden İpekyayla ve Çepni mahallelerindeki üreticilerle görüşerek, tarlaları yerinde inceleyen ekipler, üreticilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Ekipler, böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
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