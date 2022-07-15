Bursa Mudanya'da buğday hasadı gerçekleşti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırsal mahallelerden Dedeköy’de düzenlenen ‘Tarla Günü’ etkinliğinde buğday hasadı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Ziraat Odası’nın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Tarla Günü’ etkinliğine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.

Çiftçilerin gözlem yapması ve başarılı tarım uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanan tarla günü etkinliğinde konuşan Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, oda bünyesinde çalışan mühendislerle üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ile birlikte Marmarabirlik Genel Başkanvekili Ali Yıldız, 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı’nın da hazır bulunduğu etkinlikte, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, ilk buğday hasadını biçerdöverle gerçekleştirdi.

Kaymakam Terzi, buğday hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.