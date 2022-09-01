Bursa Mudanya'da aralıksız sabah namazına katılan öğrenciler ödüllendirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Merkez Camii’nde Yaz Kur'an Kursu'na katılan gençlerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Din görevlisi Mustafa Karacabey’in rehberliğindeki buluşmada, yaz Kur’an kursu boyunca sabah namazına devam eden öğrenciler ödüllendirildi.

Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, kurslara ve iki ay boyunca ara vermeden sabah namazına devam eden tüm öğrenciler ile anne, baba ve hocalarını tebrik etti. Öğrencilerin devam ettikleri kurslarda başarılı olmalarının kendilerini sevindirdiğini söyleyen Dr. Özler, bilgilerini unutmamaları için de okumaya devam etmelerini temenni etti.

Pogramda hediyelerini alan öğrenciler de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.