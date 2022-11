Bursa Kestel'de çiftçinin can suyu BUSKİ'den

Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle hayata geçirilen göletlerle de çiftçiye can suyu olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmek için kaliteli fide fidan dağıtımından ekipman desteklerine ve pazarlamaya kadar her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sulama göleti yatırımlarına Kestel Gözede’yi de ekledi.

Sulu tarıma geçişle birlikte aynı araziden bir yılda birden fazla ürün alınmasını sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kestel Gözede’de yaklaşık 106 bin metreküplük depolama alanına sahip membranlı sulama göleti yapıyor. Yaklaşık 1000 tane 100 tonluk havuz kadar depolama hacmine sahip göletteki su yüksekliği ise 14 metre olacak. Çalışmaların hızla devam ettiği proje ile yaklaşık 400 dekarlık tarım arazisi sulanabilecek.

Bursa’nın sahip olduğu tüm değerlerin yanında aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sulu tarımla birlikte tarımda verimin daha da artacağını vurguladı. Bu kapsamında ihtiyaç duyulan tüm kırsal mahallelere sulama göleti ve tesisi kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Kırsal mahallelerde altyapının yanında BUSKİ marifetiyle tarımsal yatırımlarımız da hız kesmeden sürüyor. Tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere kazandırdığımız sulama göletleri ile hem ürün kalitesini hem de verimliliği artırıyoruz. Kestel’in Gözede Mahallesi’nde yapımı devam eden membranlı sulama göleti sayesinde, çiftçilerimizin sulama ihtiyacı nesiller boyunca karşılanmış olacak” dedi.