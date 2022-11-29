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Bursa Keles'te kırsalın yolları genişliyor
Yerel 29.11.2022, 18:10
Bursa'nın Keles ilçesinde kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Mehmet Keskin çalışmaları yerinde inceledi.Bursa Ekspress / BURSA (İGFA) - Bursa'da Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin Orhaneli bağlantı yolumuzun, Dedeler - Firuz arası yol arasındaki yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Keskin, ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdüren ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Altaş'a ve ekibi başta olmak üzere Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı'ya ve ekibine, Yol İşleri Keles şantiye ekibine teşekkür etti.
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