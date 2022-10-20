Bursa Keles'te Kaymakam Beyazıt'tan mahalle ziyareti

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, kırsal mahalleler Delice ve Gököz mahallelerini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Keles'te Delice ve Gököz Mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Beyazıt'ın mahalle ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Duman ve İlçe Tarım Müdürü Nuri Oruç da eşlik etti.

Gököz ve Delice mahallelerindeki vatandaşları ziyaretinde onların talep ve isteklerini de dinleyen Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, "Keles ve mahallelerinde oturan vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Keles Kaymakamlığı olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim" dedi.