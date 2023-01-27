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Bursa Keles'te kar yağışı başladı
Yerel 27.01.2023, 23:06
Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te başlayan kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan çifçilerin yüzünü güldürdü.
Sabah saatlerinde sağanak yağış sonrasında akşam saatlerinde ise özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı çiftçiye derin nefes aldırdı.
Etkisini artıran kar yağışı kısa süre içerisinde sokaklar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
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