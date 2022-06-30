Bursa İznik'te gençliğe yeni merkez

Bursa'da İznik Belediye Başkanlığı tarafından çalışmaları yürütülen 'Kütüphane ve Gençlik Merkezi' gençlerin hizmetine sunulacak.BURSA (İGFA) - İznik'te Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde bulunan eski polis lojmanlarının bulunduğu alanda evlerinin yıkımın ardından kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bölgede yapılan kazı çalışmaların ardından Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projeye start verildi.

Gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek, ufuklarını genişletmek, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak amacıyla kurulacak Gençlik Merkezi ve Kütüphane gençlerin buluşma noktası olacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklamada, “Kütüphane ve Gençlik Merkezi” projesinin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda onaylandığını açıkladı. Başkan Usta, iİçerisinde kütüphane, kitap kafe ve çok amaçlı salonu bulunan projenin ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edileceğini kaydetti.