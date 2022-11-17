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Bursa İnegöl’de parklar gözetim altında

Yerel 17.11.2022, 16:05
Bursa İnegöl’de parklar gözetim altında

Bursa'da İnegöl’de hem parkları ve sosyal donatı alanlarını daha güvenli hale getirmek hem de vandalizmi önlemek adına 2020 yılında ilk kez hayata geçirilen ‘Güvenli Park’ uygulamaları kapsamında, bugüne kadar 28 park ve sosyal donatı alanı 99 kamera ile donatıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin “Akıllı Şehir İnegöl” uygulamasının önemli adımlarından birini olan “Güvenli Park” uygulaması, 2020 yılından itibaren şehrin dört bir yanında hayat bulmaya başladı. 

Parkların ve sosyal donatı alanlarının teknoloji ile donatılması ve 7/24 güvenlik kamera sistemleriyle izlenmesi sayesinde vandalizmin de önüne geçebilmeyi, çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri, park ve yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmasını amaçlayan Güvenli Park uygulamaları, geride kalan 3 yılda toplam 28 ayrı alanda hayata geçirildi. 99 kamera ile parklar 7’24 izlenir hale geldi.

İlk kez hayata geçirildiği 2020 yılında 12 parkta 33 kamera ile start alan proje kapsamında 2021 yılında da 10 park 41 kamera ile donatıldı. 2022 yılında ise bugüne kadar 6 ayrı park ve sosyal donatı alanında 25 kamera aktif halde getirildi. Her bir park için ayrıca bir kayır cihazı da bulunurken, 3 yıllık süreçte İnegöl’de toplam 28 park 99 kamera ile güvenli hale getirildi. Aynı zamanda 3 parkta da Çözüm Merkezi ile anında canlı bir şekilde iletişime geçilebilecek bas-konuş sistemi kuruldu.

KAMU MALINA ZARAR VEREREN ANINDA TESPİT EDİLEREK CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Güvenli Park uygulaması son olarak Kanal İnegöl Projesinde hayata geçirildi. İnegöl’ün ilk kapsamlı dere ıslahı projesi olan Kanal İnegöl’de geçtiğimiz hafta itibariyle 12 güvenlik kamerası aktif hale getirildi.

7/24 izlenen bu alanlarda hem güvenliğin sağlanması hem de kamu malına zarar verme olaylarının bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor. İnegöl Belediyesi’nin anbean takip ettiği kameralar sayesinde kamu malına zarar verenler anında tespit edilerek kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

İnegöl’de sıkça yaşanan vandalizm konularına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, en ciddi sorunlardan birinin kamu malına sahip çıkmama ve zarar verme olduğunu ifade etti.

İnegöl için en iyi hizmetleri yapmayı, en iyi tesisleri şehre kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Taban, “Ancak yapmak, işin bazen kolay kısmı oluyor. Yapılanı korumak, yapmaktan daha zor olabiliyor. Son dönemlerde bunun pek çok olumsuz örneğiyle karşılaştık. En yakın tarihlisinden örnek vermek gerekirse; şehrimizin ilk kapsamlı dere ıslahı projesi olan, 850 metre uzunluğundaki yaşam alanı projemiz, Mesudiye Mahallemizin değerine değer katacak Kanal İnegöl projesi henüz yapımı devam ederken zarar gördü. Dikilen fidanların sökülerek dereye atıldığını, hırsızlık girişimlerinin olduğunu gördük” dedi.

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