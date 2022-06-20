Bursa İnegöl'ün tiyatrocularına 'doğaçlama spor' eğitimi
Bursa'da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine Balıkesir Altıeylül Belediyesi Güzel Sanatlar Yönetmeni Onur Ayan tarafından 3 gün süren Doğaçlama Spor Eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi tarafından 2011 yılında kurulan ve her geçen gün gelişimini sürdüren Şehir Tiyatrosu, bugün hem İnegöl’de hem de farklı şehirlerde sahnelediği oyunlarla büyük beğeni topluyor.
İnegöl Belediyesi tarafından bu kaliteli ve sanata gönül vermiş ekibin gelişimine katkı sunmak adına oyunculara yönelik 3 günlük “Doğaçlama Spor Eğitimi” düzenlendi.
Balıkesir Altıeylül Belediyesi Güzel Sanatlar Yönetmeni Onur Ayan tarafından bu 3 günlük eğitimde oyunculara verilen eğitimle; şehir tiyatrosu oyuncuları doğaçlama yapma yeteneğini ve dönem içerisinde doğaçlama oyunlar çıkarma yeteneğini kazanmış oldular.
3 günlük eğitimin son akşamında, Belediye Başkanı Alper Taban da kursu ziyaret ederek şehir tiyatrosu ekibiyle bir araya geldi. Başkan Taban, bugüne kadar sahneledikleri oyunlar ve performanslarından dolayı ekibe tebriklerini iletti.
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