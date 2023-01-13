Bursa İnegöl'ün kuzeyinde altyapı çalışmaları başlıyor

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Alanyurt köy içi Merkez Camide gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ devam ediyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Alanyurt’ta Cumhuriyet Mahallesi köy içi Merkez Camisi oldu.

Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu.

Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi.

Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Her Cuma farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde hem namazlarımızı eda edelim hem de Bereket Sofrası adı altında kurduğumuz bu sofralarda birlikte nasiplenelim istedik. Bu geleneği uzunca bir süredir devam ettiriyoruz. Sizler de bugün katıldınız, bizleri yalnız bırakmadınız. Bu vesileyle beraber aslında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalar sırasında vatandaşlarımızın bize iletmek istediği, aktarmak istediği önerileri, talepleri, eleştirileri, tavsiyeleri anlamında da her ne varsa bunları da gitmişken dinlemiş oluyoruz. Bunlar da bizim açımızdan faydalı oluyor. Mutlaka bizim bildiğimiz, vatandaşın görmediği, bilmediği, duymadığı, çalışmalar esnasında acaba Belediye Başkanımızın ya da belediye çalışanlarımızın bundan haberi yok mu? Bu sorunları görmüyor mu dediği şeyler olabilir. Elbette ki pek çok sorunun farkındayız, yapılan işlerin farkındayız. Lakin hayat öyle bir şey ki yaptığınız eskiyor. Ya da yapamadığınız sizi bekliyor” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞI CAN KULAĞI İLE DİNLEMEK

İnegöl’ün çok hızlı büyüyen, hızlı gelişen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Sanayisiyle, nüfusuyla, araç sayısıyla pek çok vilayeti geride bırakmış bir ilçe. Ancak tabi gelişme hızı ne olursa olsun bir bir biz de ihtiyaç olan konuları çözmeye gayret ediyoruz. Özellikle bu dönem içerisinde çalışma arkadaşlarıma da ifade ettiğim; önceliklendirdiğimiz konulardan biri vatandaşı can kulağıyla dinlemek. Vatandaş bizden ne bekliyoruz? Bizim kafamıza göre belirleyip yaptığımız işlerden ziyade, vatandaşın kafasındaki beklenti ne? Bizden isteği, talebi ne? Bunları görmeye çalışıyoruz. Bugün İlçe Başkanımız, yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarım hepsi buradalar. Bu sofraları hep birlikte kuruyor ve yürütüyoruz. Bugün de sizlerin bize sormak, aktarmak istediği ne varsa dinlemek istiyoruz” diye konuştu.

Alanyurt bölgesinde de altyapı çalışmalarının başlayacağını açıklayan Başkan Taban, “Alanyurt’ta eskiden bu yana zaman zaman su sorunları iletildiğini hatırlıyorum. İnegöl’de birinci etap içme suyu çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. İkinci etapta da kalan kısımlar devam edecek. Bu kısımlar; Alanyurt, Akhisar, Yeni İnegöl dediğimiz bölgeleri kapsayacak. Büyükşehir Belediyemiz ikinci etap ihalesini yaptı. Mevsim şartlarına göre Mart-Nisan gibi ilgili müteahhit firma çalışmalarına başlar. Yaklaşık 45 milyon Euro, 900 milyon TL gibi bir bedelle ikinci etap çalışmaları başlayacak. Bu çalışmalar ciddi anlamda vatandaşı, bizleri, sahayı yoruyor. Hayat devam ederken bir yandan bu çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Teknik olarak da bu alanların çökmesi, toprağın oturması gibi zamana da ihtiyaç duyuluyor. Zahmeti var ama bittiğinde rahmeti ve bereketini de hep birlikte göreceğiz. Bizim burada bir tek amacımız var, sizlerin evinizden akan suların doğal kaynak suyu olması. Hatların yenilenmesi hem israfı önleyecek hem de Ulupınar kaynağından gelen suyu sizlere ulaştıracak. Kayıp kaçak durumunda kaynak suyu yetmediği için farklı sularla karıştırarak takviye yapmak durumunda kalıyoruz. Su içilebilir evet ama sertliği artmış oluyor. Bizler vatandaşımıza en iyi suyu içirmek istiyoruz" dedi.