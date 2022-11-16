Bursa İnegöl'ün kırsalında hizmet atağı

Bursa'da Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalle statüsü kazanan İnegöl ilçesinin kırsal mahallelerde hizmet atağı sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahallelerde altyapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde parke taş uygulamaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bursa Valiliği iş birliğinde 12 kırsal mahallede 40 bin m2 parke taş uygulaması yapılması adına başlatılan çalışmalarda, 7’nci mahalle olan Çitli’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, Salı günü beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Sona gelinen uygulama hakkında açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Şu anda Çitli Mahallemizdeyiz. Tarihi bir mahallemiz burası. Dillere pelesenk olmuş Çitli Maden Suyunun çıktığı mahallemiz. Nihayet itibariyle burada nüfus yoğunluğu açısından, beraberinde bereketli toprakları ve doğasıyla çok özel bir nokta Çitli Mahallemiz” dedi.

Büyükşehir kanunu ile birlikte tüm kırsal mahallelerde altyapı başta olmak üzere; içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz gibi birtakım hatların yenilenme çalışmasının devam ettiğini ifade eden Alper Taban, şöyle konuştu: “Burada da pek çok çalışma tamamlandı. En son doğalgaz hattıyla bölgeyi buluşturmuş olduk. Burada bozulan yollarımız var bu çalışmalardan ve kazılardan kaynaklı. Buralarda hızlı şekilde toparlama çalışmalarını yürütüyoruz.”