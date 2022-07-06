Bursa İnegöl'ün kırsalına konforlu ulaşım

Bursa'da İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Arazi yollarında kalıcı çözüm üreterek düzenleme çalışmaları devam ederken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberinde ki heyet ile birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Taban, sanayi yönü ile öne çıkılsa da tarımın İnegöl'de çok kıymetli olduğunu belirterek, "İnegöl Belediyesi olarak özellikle arazi yollarında her yıl çiftçimizin bizden araziye giremiyoruz, girmekte zorlanıyoruz gibi taleplerini dikkate alarak, kalıcı iş yapmak için bir takım yeni planlamalara başladık" dedi.

Ova alanlarda ve daha çok insanın kullanabileceği noktaları tespit ederek kalıcı yollar haline getirmeye başladıklarını kaydeden Taban, "Şu anda bulunduğumuz yolda bunu ifade ediyor. Çalışmamızı tamamladığımızda burada büyük araçtan küçük araca ve traktörüne kadar arazi yolları ile iç yolların kullanımı rahatlıkla yapılacak. Son olarak 25 kilometrelik hedefte 10 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandı. Bu yollar ara yol olarak uzun süre kullanılacak. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çalışmamızın herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.