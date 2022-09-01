Bursa İnegöl'ün kırsal mahallelerine parke taş konforu

Bursa'da İnegöl Belediyesi kırsal mahallelerde parke taş uygulamasını sürdürüyor. Son olarak Kınık ve Sarıpınar Mahallelerinde yapılan uygulamaların ardından Özlüce Mahallesinde de parke taş kaplama çalışması başladı.BURSA (İGFA) - Merkezde ne varsa kırsal mahallelerimizde de aynı konforu sağlamak adına çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, kırsalda yaşam konforunu arttıracak adımlar atıyor. Bu kapsamda altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlanan ve acil ihtiyacın bulunduğu köyler başta olmak üzere planlamalar doğrultusunda parke taş kaplama çalışmaları sürüyor.

Önceki hafta Fındıklı Mahallesi'nde yapılan parke taş kaplama çalışmasının ardından, geçtiğimiz hafta da Kınık ve Sarıpınar Mahallelerinde parke taş uygulaması yapılarak tamamlandı. Hafta başında ise Özlüce Mahallesi'nde parke taş çalışması başladı. Kınık Mahallesi'nde; cami çevresi ve meydanı, köy meydanı, cami avlusu ve 2 sokak olmak üzere toplam 2 bin 280 metrekare parke taş uygulandı. Sarıpınar Mahallesinde ise okul önü, okul meydanı ve 2 sokak olmak üzere toplam bin 840 metrekare parke taş uygulandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Özlüce Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Taban, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek kısa süre içerisinde Özlüce Mahallesindeki çalışmanın da tamamlanacağını belirterek farklı mahallelerde parke taş çalışmasının süreceğini kaydetti.