Bursa İnegöl'ün işgalden kurtuluşunun 100. yılı

6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İnegöl, zaferin 100’üncü yıldönümünü kutluyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi 6 Eylül 1922 tarihinde yazılan kahramanlık destanıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutluyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, resmi törenlerle devam etti. Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenleri sonrası şehitlik ziyareti yapıldı.

Törene; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri katıldı.

“6 EYLÜL, İNEGÖL İÇİN YENİDEN DİRİLİŞİN VE KÜLLERİNDEN DOĞUŞUN TARİHİDİR”

Anıtta yapılan tören, Belediye Başkanı Alper Taban’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, Büyük zaferlerin ardında, büyük inançlar olduğunu belirterek, "Milli Mücadelenin kırılma noktalarından biri olan Büyük Taarruz ile başlayan ve dalga dalga yayınlan bir kurtuluş harekatı, 6 Eylül 1922’de İnegöl için anlam bulmuştur. 6 Eylül, İnegöl için yeniden dirilişin ve küllerinden doğuşun tarihidir. Bu anlamlı günde kahraman ordumuz ve milletimiz, bu topraklarda adeta destan yazmış ve kadim şehrimiz Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki askerlerimizin zaferiyle, esaretten kurtarmıştır. Bu uğurda yüzlerce şehit verilmiş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. Her bir dakikası ayrı bir destan olan 6 Eylül tarihi, içerisinde onlarca hikayeyi barındırmaktadır. 6 Eylül’de İnegöl, iman varsa imkan vardır demiştir. Bağımsızlık bir varlık mücadelesidir. 6 Eylül’de milletimiz, her yaştan insanı ile varını yoğunu ortaya koymuş ve 100 yıl önce manevi bir şeref nişanesini göğsüne takmıştır. Bayrağını inancı ile gönderine çekmiş, bu aziz vatanın kurtuluşu için can vermiştir” dedi.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından sonrası tören Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde devam etti. Burada da Kuran Tilaveti yapılıp dualar edildi.