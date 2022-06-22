Bursa İnegöl'ün fatihi Turgut Alp'in türebesinde restorasyon sürüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehrin fatihi Turgut Alp’in türbesinin bulunduğu 3 bin m2’lik alan üzerinde restorasyon çalışması başlattı. Çalışmalar, turizm açısından da ilçeye değer katacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin hem turizm açısından önemli bir değeri olan hem de tarihi önemiyle dikkat çeken şehrin fatihi Turgut Alp Türbesinde kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattı.

Osmangazi önderliğinde İnegöl’ün fethini gerçekleştiren komutan olan Turgut Alp’in kabrinin bulunduğu türbe ve bölgesinde toplamda 3 bin metrekarelik alanda restorasyon çalışması devam ediyor.

Yapılan çalışma ile türbe ve şadırvan restore edilirken, mevcutta bulunan lavabolarda da tadilat yapılacak ve yanına bay bayan mescitleri ilave edilecek.

Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip meydanda; anıt alanı, kafeterya, sert zemin uygulamaları ve çevre aydınlatmaları yapılacak.

Bunların haricinde 240 metre uzunluğunda yeni taş duvar imalatı ve mevcuttaki 400 metre uzunluğundaki taş duvarlarda düzenlemeler yapılıyor. Bursa Valiliği’nin de destek verdiği projenin yol sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası çalışmaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, ecdadımıza hakkı teslim edebilmek adına onların türbe alanlarını, çevrelerini daha günün şartlarına uygun hale getirmek istediklerini belirterek, güzel bir proje hazırladıklarını kaydetti. Taban, proje alanında kafeteryası, anıt alanı, çevre aydınlatmaları, sert zemin uygulamaları gibi çalışmalar yapılacağını belirterek, etrafında taş duvar uygulamasıyla düzenlemesi gerçekleştiğini söyledi.