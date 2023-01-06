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Bursa İnegöl'ün altyapısına 2 milyar liralık yatırım

Yerel 06.01.2023, 09:47
Bursa İnegöl'ün altyapısına 2 milyar liralık yatırım

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Mahmudiye Mahallesinde Urgancılar Camisinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’nı sürdürüyor.

Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Mahmudiye Mahallesinde Urgancılar Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin avlusunda bulunan çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Her hafta Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşuyoruz. Bugün de soframızı Urgancılar Camisinde kurduk. Bir vesileyle vatandaşlarımızla, cemaatimizle bir araya gelmeye çalışarak onların sorunlarını, önerilerini, tavsiye ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz” dedi.

ALTYAPIYA 2 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Yeni bir yıla girdiğini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Yerelle ilgili bu dönem daha çok altyapı çalışmalarıyla ilerliyoruz. Bunun da gerekçesi artık içme suyu hatlarımızın değişme zamanının gelmiş olması. Şehrimizin 21 merkez mahallesinde bu çalışmalar 2 etap şeklinde devam ettiriliyor. Şu anda ilk etabı tamamlanmak üzere. Kemalpaşa Mahallesinde son rötuşlar yapılıyor. Mahmudiye ve Hamidiye bölgemizde, pek çok mahallemizde çalışmaları tamamladık. İkinci etapta da Alanyurt, Akhisar, şehrin merkezi konumundaki Cuma ve Yenice mahalleleri gibi bölgelerde çalışmalar yapılacak. Ben bu noktada kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunlar ciddi kaynaklarla yapılan çalışmalar. İkinci etap 45 milyon Euro. İlk etapta 35 milyon dolarlık bir çalışmaydı. Neredeyse 2 milyar TL’ye yakın altyapıya harcanan bir bedel var. Kazı çalışmaları da zor iş. Vatandaşlarımız haklı olarak kazılan yerlerin hemen kapatılmasını istiyor. Ancak teknik ekipler de bu çalışmaların biraz daha toprağın çökme süresiyle yapılmasını uygun görüyor. Nihayette sonunda tüm sokak ve caddelerde kaplamalar yapılacak ancak bu biraz zaman alacak. Bölgede tüm çalışmaların bitmiş olması lazım. Elektrik idarelerinin de çalışmaları var, doğalgazın da var, Telekom’un da var. Bunların da tamamlanmasıyla Allah’ın izniyle tüm cadde ve sokaklarımız kaplanacak" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

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