Bursa İnegöl uluslararası festivale hazırlanıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl daha kapsamlı bir organizasyon ile gerçekleştireceği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde yapılacak Alışveriş Sokağı için stant kiralamaları başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenecek Uluslararası Kültür Sanat Festivali daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecek.

Festivalde Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bir Alışveriş Sokağı konsepti de düzenlenecek ve burada İnegöllü esnaflar için Pazar oluşturulacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Haziran’da başlayan stant kiralamaları için son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğu, 01 Temmuz Cuma günü ise kura çekiminin yapılacağı belirtildi.

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Alışveriş Sokağı stant kiralama işlemiyle ilgili yapılan duyuruda, başvuruların giyim, tuhafiye, ayakkabı ve bijuteri alanında faaliyet gösteren işletmelerle sınırlı olduğu kaydedildi.

Stant kiralama bedeli 16 gün için toplam 4 bin TL olduğu ve başvuruların 30 Haziran tarihine kadar İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi (Lazlar Camii Karşısı-0224 713 70 55) alınacak, stantların yerinin belli olacağı bildirildi. Kura çekimi 1 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.