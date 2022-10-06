Bursa İnegöl Meclisi olağan toplantısını yaptı

Bursa'da İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. 14 gündem ve 4 takrir maddesi olmak üzere 18 konu görüşülerek karara bağlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın şehir dışında olmasından dolayı Başkanvekili Erdal Akkaya Başkanlığında toplanan mecliste, 14 gündem ve 4 takrir olmak üzere toplam 18 konu görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi’nin Eylül ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunum ile başlayan meclis toplantısında, Meclis Başkanı Erdal Akkaya kısa bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Meclis üyelerine hatırlatmalarda bulunan Akkaya, “47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımız başladı. Tüm katılımcılara, esnaflarımıza, mobilyacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 7 Ekim Cuma günü Mevlid Kandilimizi idrak edeceğiz. Şimdiden kandilinizi tebrik ediyorum. Ayrıca İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarımızın hazırladığı Baykoca Çınar Projesi, Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te Turizm Teknolojileri Liseler kategorisinde 1’inci oldu. Gençlerimizi de buradan bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. İlk 6 madde görüşülmek üzere komisyonlara havale edilirken, 13’üncü maddede ise “2023 Yılı Performans Programı” konusu gündeme geldi. 2023 yılı Performans Programının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Komisyonda konunun görüşülmesinin ardından 25 Ekim’de yapılacak 2. Oturumda 2023 Yılı Performans Programı yeniden değerlendirilecek.

TARIMIN SULTANLARI İÇİN ÖDÜLLER BELİRLENDİ

Meclisin son maddesinde ise 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde yapılması planlanan “Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması” için belirlenen ödüller meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Yarışmada; 1’inciye 10 bin TL, 2’nciye 7 bin TL ve 3’üncüye 4.500 TL ödül verilmesi kararlaştırıldı.