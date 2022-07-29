Bursa İnegöl Kurşunlu'da üst yapı çalışmaları sürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurşunlu Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları tamamlanıyor.BURSA (İGFA) - Kurşunlu Mahallesinde doğalgaz ve altyapı noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, mahallede üstyapı çalışmalarında da epey yol kat etti. Mahallenin büyük çoğunluğunu kapsayan yol kaplama ve tretuvar çalışmalarında sona gelindi.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesinde hummalı bir çalışma başlatmıştı. Bölgede altyapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları başlamıştı. Yüzde 90 oranında tamamlanan çalışmalar, mahallenin çehresini değiştirdi. Kurşunlu’da yollar ve kaldırımlarıyla örnek bir mahalle ortaya çıkıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurşunlu Mahallesinde sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Kurşunlu mahallemizde uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar vardı. Tabi Kurşunlu bölgesi bizim için tarihiyle, tarımıyla, turizmiyle önemli merkezlerimizden biri. Burada önemli altyapı ihtiyaçları vardı. Bunları bir bir tamamlayarak üstyapı çalışmalarına geçmiş olduk. Bu üstyapı çalışmalarında da epey bir mesafe aldık. Özellikle şehrin içerisinden geçen karayolunun güney cephesini tamamen bitirdik diyebiliriz. Kuzey cephesinde de inşallah parke taşı çalışmalarımız devam edecek, zaman içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Alınan bilgiye göre çalışmalarda 28 sokakta parke taş ile yol kaplama çalışmaları yapılırken, bölgede toplamda 130 adet menfez yapıldı ve bunların bağlantısı için 400 metre uzunluğunda 200’lük koruge boru kullanıldı.