Bursa İnegöl'e hayırsever katkılı camiye temsili temel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Mahalles'inde yapımına başlanan ve hayırsever İbrahim Yokuş’un yapımını üstlendiği Yokuşlar Camisi için tören düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayırsever İbrahim Yokuş tarafından Fatih Mahallesi'nde afet evlerinin bulunduğu bölgede tamamlandığında 500 m2 caminin hizmet vereceği ibadethane yapımı için çalışmalar başladı.

Caminin ardından yine hayırseverlerin destekleriyle etrafında kız ve erkek kuran kursları, kütüphane ile müştemilat ve imam evi gibi yapıların da yükseleceği proje için tören düzenlendi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, hayırsever İbrahim Yokuş ile Fatih Mahallesi Muhtarı Selami Kavık'ın da hazır bulunduğu törende konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, herkesin katkı ve destekleriyle eksiklerin giderildiğini belirtti. "Alanyurt bölgesi tek başına düşünüldüğünde nüfus olarak önemli bir merkez" diyen Başkan Taban, "Burada ibadetlerimizi yapacağız, cemaatimizle birlikte olacağız. Gönlümden geçen inşallah cemaati bol olsun. Yapmak bir mesele ama yaptıktan sonra onu yaşatmak, doldurmak çok çok kıymetli. Diğer destek ve katkı verecek olan hayırseverlerimize de buradan bir çağrımız olsun, katkılar ne kadar hızlı olursa camimiz de o kadar kısa sürede tamamlanmış olur” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası dualar eşliğinde temsili temel atma töreni gerçekleştirildi.