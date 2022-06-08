Bursa İnegöl'e çifte ödül

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 12’ncisi düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödüllerinde 'E-Belediyecilik Hizmetleri' ve 'Afet Eylem Planı' çalışmalarıyla iki ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Bu yıl “Onlar Dünyanın Alkışını Hak Ettiler” sloganıyla 12’ncisi düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülleri, toplam 12 kategoride gerçekleştirildi.

Seçici kurulun ince eleyip sık dokuduğu çalışmalar arasında en iyi uygulamalar ödüle layık görülürken, İnegöl Belediyesi de dijital değişim ve dönüşüm hamlesi kapsamında hayata geçirdiği E-Belediyecilik Hizmetleri ve Doğal Afet Riski ile Mücadele Eylem Planı çalışmalarıyla 2 kategoride ödül almayı başardı.

İstanbul’da Cemal Reşiy Rey Konser Salonunda düzenlenen ödül törenine, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Törende ödül takdimi sırasında konuşan Başkan Taban, şehrin daha iyi bir noktaya getirmek adına ekibiyle birlikte gayretle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna dikkati çekerek, afetlere hazırlık planı çerçevesinde bir Afet Eylem Planı hazırladıklarını belirten Başkan Taban, "Bunu dijital anlamda kullanabilmek adına da bir Afet Çantası uygulaması gerçekleştirdik. Bunu aslında sadece İnegöllü hemşerilerimiz değil, tüm Türkiye ücretsiz olarak kullanabilir. Herhangi bir afet yaşandığında genelde cep telefonlarımız yanımızda. Bu uygulama sayesinde şebeke çökse bile acil arama hizmetleriyle güvende olduğunuzu ya da olmadığınızı, beraberinde vereceğiniz ikazlarla arama yapanların sizi kurtarmasını sağlayacak çok basit birkaç özelliğe sahip. E-Belediye hizmetleri de bu anlamda dijitale yaptığımız yatırımların bir neticesi. Şu anda e-devlette 51 hizmet ile en fazla hizmet veren belediye pozisyonundayız. Burada vatandaşlarımızın ayağına olabildiğince fazla hizmeti götürmek istiyoruz. Nihayetinde hem vatandaşlarımıza bir hizmet hem de kendi operasyonel tarafımızda verimliliğimizi arttırmış oluyoruz” diye konuştu.