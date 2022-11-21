Bursa İnegöl'den sanayide kapsamlı temizlik

Bursa'da İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümünde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kanun gereği sorumluluk alanı dışında bulunan Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümünde belirli aralıklarla temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Hem evsel atıkların hem de sanayi atıklarının gelişigüzel şekilde çevreye atılma alışkanlığının azalsa da tamamen önlenemediği görüşen Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde, geçtiğimiz hafta sonu da kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi bölgesinde her sokağı detaylı şekilde temizleyerek atıkları topladı.

Boş arsalarda ve yol kenarında biriken atıklar, iş makineleri ile toplandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi atıklarının bertarafı noktasında geçmiş yıllara göre mesafe kaydedilse de yüzde 100 başarıya ulaşılamadığını ifade etti. İnegöl’ün üretim ve istihdam alanı Ağaç İşleri Sanayisine yakışmayan görüntülerle karşılaşıldığını ifade eden Başkan Taban, sadece üreterek, ihracat yaparak İnegöl’e katkı sağlanamayacağını belirterek, "Temiz bir çevre ile geleceğin İnegöl’üne imza atmalıyız” dedi.

Başkan Taban, mobilyanın başkenti İnegöl’ü Türkiye'nin en temiz şehri unvanına kavuşturmak adına tüm işletmecileri bir kez daha çevre ve temizlik konusunda duyarlılığa davet etti.