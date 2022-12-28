Bursa İnegöl'den çiftçiye ücretsiz danışmanlık

Bursa'nın İnegöl ilçesinde verimli topraklarını daha profesyonel işleyebilmek ve tarımda da bir başarı öyküsü yazmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren yerel belediye, çiftçilere ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti verecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, çiftçiler için ücretsiz Tarımsal Danışmanlık Hizmeti sunmaya başlıyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Üstünbaş Proje ve Danışmanlık Şirketi iş birliğinde Ziraat Mühendisi ve IPARD/TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş tarafından her hafta Perşembe günü İnegöllü çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Tarımsal Danışmanlık Uygulaması kapsamında her hafta Perşembe günleri Danışman Ümit İlhan Üstünbaş, saat 10.00 ile 15.00 arası Cerrah Mahallesinde bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü binasında çiftçilerle bir araya gelecek. Burada çiftçilerin soruları yanıtlanıp, ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak.

“TARIMDA BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZMAK İSTİYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl olarak tarımda son yıllarda bir ivme yakalandığına dikkat çekti. Tarımda bir başarı hikayesi yazmak istediklerine dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl sanayide önemli işler başarmış bir şehir. Özellikle mobilyada elde edilen başarıyı, şehrimizin bir diğer değeri tarımda da yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmada önceliğin çiftçilerimizin birlik ve beraberliğinden geçtiğini biliyoruz. Tek vücut olarak hareket edersek, verimli topraklarımızı şehrimiz ve çiftçilerimiz adına bereketli bir gelir kaynağına dönüştürmüş oluruz. Bu noktada doğru planlama ve profesyonel destek bizler için önemli. İnegöl Belediyesi olarak üreticilerimizi en iyi şekilde yönlendirmek, onlara yol göstermek amacıyla çalışmalar yapıyoruz” dedi.

ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

“Bugün de yine çiftçimize ve şehrimizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, konuşmasında şunları kaydetti:

“Üreticimize yol göstermek adına bir danışmanlık uygulaması başlatıyoruz. Üstünbaş Proje ve Danışmanlık Şirketi Sahibi, Ziraat Mühendisi ve IPARD/TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş iş birliğinde İnegöl tarımı adına yeni bir sayfa açıyoruz. Kendisi bu uygulamada bizim ve çiftçilerimizin yol göstericisi olacak. Tarımsal Danışmanlık Uygulaması kapsamında her hafta Perşembe günleri Danışmanımız Ümit İlhan Üstünbaş, saat 10.00 ile 15.00 arası Cerrah Mahallemizde bulunan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü binamızda çiftçilerimizle bir araya gelecek. Burada çiftçilerimizin soruları yanıtlanıp ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak.”