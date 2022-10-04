Bursa İnegöl'deki merkezde 15 bine yakın can dost tedavi edildi

Bırsa'da İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yüzlerce öğrenciyi ağırladı. 2019 yılından bu yana 15 bine yakın can dostunun bu merkezde tedavi edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, 04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Okulların öğrencilere yönelik düzenlediği barınak ziyareti kapsamında gün boyu yüzlerce öğrenciyi barınakta can dostlarıyla bir araya geldi.

Bu ziyaretlerde bir yandan öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanırken, bir yandan da barınakta sunulan hizmetlerin tanıtılması ve öğrencilerin bilinçlenmesi hedefleniyor. Barınak ziyaretlerinde verilen bilgilerde, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2019 yılında Halhalca yolu üzerindeki yeni tesise taşınmasıyla beraber önemli bir gelişim kaydettiği ifade edildi.

Bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesine sahip merkezde, 2022 Temmuz ayına kadar toplamda 14 bin 700 hayvana tedavi yapıldı. Yine bu 3 yıllık süreçte 3 bin 200 köpeğe ve 120 kediye kısırlaştırma yapıldığı, 342 hayvanın çeşitli rahatsızlıklardan dolayı ameliyat edildiği, 677 kedi ve 1131 köpeği sahiplendirildiği ifade edildi.