Bursa İnegöl'de zabıta personeline özel kahvaltı

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Zabıta Haftası etkinliklerinin açılışında Zabıta Personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Kuruluşu Osmanlı dönemine dayanan Zabıta Teşkilatı, ilk olarak 4 Eylül 1826 tarihinde İhtisap Nezareti ismiyle faaliyete geçti. Aynı zamanda bu tarih zabıta teşkilatının başlangıcı kabul edilirken, 16 Ağustos 1854 tarihinde resmi bir tebliğ ile günümüz belediyeciliğinin temeli olan “İstanbul Şehremaneti İdaresi” kurulmuş, İhtisap Nezareti kaldırılmıştır. 1930 yılında çıkarılan Belediye Yasası’nda zabıtanın belediye hizmetlerini yerine getiren özel bir kuvvet olması öngörülürken, 1956’da ise Zabıta özel bir Müdürlük haline getirilmiştir. 2005 yılında yeniden düzenlenen Belediye Kanunu ile Zabıta hizmetleri, bugünkü şeklini almıştır.

Her yıl 1-7 Eylül arası kuruluş yıl dönümünü de içerisinde barındıran tarihlerde Zabıta Haftası olarak kutlanırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu sabah Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Zabıta Haftası etkinliklerinin başlangıcı olan kahvaltıda, Başkan Taban personelin haftasını kutladı.