Bursa İnegöl'de Zabıta'dan sıkı denetim

Her hafta farklı meslek gruplarındaki işletmelerde denetim yapan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 160 işyerine yaptığı denetimlerde toplam 12 işyerine temizlik, hijyen ve farklı konulardan cezai işlem uyguladı.BURSA (İGFA) - Tüm ekipleriyle sahada olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi 3 ayrı sektöre yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunması adına 7/24 esasıyla görevinin başında olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi başta kasaplar olmak üzere tatlıcı ve giyim eşyası satan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren; başta kasap tatlıcı ve giyim eşyası satan işletmelere yönelik denetimler yapıldığı kaydedildi. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı ve gibi konularla ilgili denetim ve kontroller gerçekleştirilirken, temizlik ve hijyen, ruhsata aykırı faaliyet, fiyat tarifeleri ve etiket, ihlalinden dolayı Toplamda 12 adet işyerine cezai işlem uygulandığı kaydedldi.

Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin bayram süresince devam edeceğini duyurdu.