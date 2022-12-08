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Bursa İnegöl'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Yerel 08.12.2022, 10:58
Bursa İnegöl'de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. 9 gündem maddesinin masaya yatırıldığı mecliste; define kapanan mezarlıklar, ilçe stadyumu ve arsa satışı konusu olmak üzere önemli konular görüşülerek karara bağlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda yapıldı.

2022’nin son meclisinde 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında toplanan mecliste, gündemin dördüncü maddesinde evsel atık tarifeleri belirlendi.

3 ARSA SATIŞI MECLİSTEN GEÇTİ

Meclisin 5. Maddesinde ise taşınmaz satışı konusu gündeme geldi. Akhisar Mahallesi’nde bulunan 11 bin 362 metrekare İnegöl Belediye Mezbahası ve arsası, Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan 11 bin 17 metrekare sanayi alanı ile yine Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan 5 bin 80 metre kare sanayi alanının satışı görüşüldü.

Konuya ilişkin sorulara cevap vererek arsa satışlarını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban “Projelerimiz devam ediyor. Devam eden projelerimiz için kullanacağız. Ani gelişen bir ödeme değil, yatırıma dönüştürmek için bu alanların satışını gerçekleştiriyoruz. Biz tamamen kamunun menfaatleri doğrultusunda kıymet takdir komisyonunun belirlediği muhammen bedel ile ilana çıkıyoruz. Maksimum faydayı almak zorundayız. İstediğimiz rakamlar gerçekleşmezse ihaleyi yapmayız” dedi. Arsa satışlarının oylamasında AK Parti grubu evet ederken, MHP, İYİ Parti ve CHP grubu ise ret oyu kullandı.

“YENİ SAHA İÇİN PROTOKOL AŞAMASINDAYIZ”

Meclisin 8. Gündem maddesinde ise İnegöl İlçe Stadyumunun tahsisi konusu masaya yatırıldı.

Konunun görüşülmesi sırasında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’deki spor sahalarına ilişkin devam eden çalışmalara değindi. Başkan Taban, ilçe stadının tartan pistinin yapımı için AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e teşekkür ederek “Şehrimizde 3 adet BAL ligi takımı var. Bu takımların oynayacakları saha için belli standartlar var. Sanayi sahasında çalışmalar devam ediyor. Alanyurt sahası yapıldı. Bakanımızın bir saha sözü vardı, bununla alakalı protokol aşamasındayız. Stadyum konusunda da Bakanımıza sözlü olarak ilettik. Bakanımız yeni statların yapılmadığını söyledi. Şartlar oluşunca neden olmasın dedi. Mevcut statta deprem ile alakalı test yapmadık ama yaptırabiliriz. Stadımızın bir miktar tadilat yapılmasına ihtiyaç var. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız” dedi.

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