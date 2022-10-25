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Bursa İnegöl'de yeni yerleşim alanlarının yolları açılıyor

Yerel 25.10.2022, 09:47
Bursa İnegöl'de yeni yerleşim alanlarının yolları açılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni gelişim noktası olan ve “Yeni İnegöl Bölgesi” olarak da adlandırılan Akhisar bölgesinde imarlı alanlarda ham yol çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, yapıların hızla yükseldiği bölgelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin hızla artan nüfusuna karşı yeni yerleşim alanları oluşturulması ve imar alanlarının yapılaşmaya hazırlanması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İnegöl’ün yeni gelişim alanı olarak gösterilen ve Yeni İnegöl Bölgesi olarak da ifade edilen Akhisar bölgesinde ham yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Altyapı ve yol çalışmaları tamamlanan bölgelerde inşaatlar da hızla yükselirken, devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

İnceleme sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, imarlı alanlarda, imarı olup fakat henüz yol ve altyapı çalışmaları yapılmamış bölgelerde yoğun ve hızlı çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, nüfusun da artmasıyla bu alanlarda yapılaşma isteği ve talebinin giderek arttığını söyledi.

Özellikle; Seheryeli Sokak, Gökmen Sokak, Özdoğan Sokak ve Asalet Sokakta ve yine 105 adada sanayi imar arsalarında ham yol çalışmaları yapıldığını kaydeden Başkan Taban, çalışmalar kapsamında 105 ada bölgesinde bu çalışmalara istinaden 800 metre uzunluğunda yeni açılan yollarda 6 bin metrekare kazı çalışması yapıldığı, yaklaşık 10 bin ton temel dolgusu gerçekleştirildiği, diğer alanlarda da yine bin 400 metre uzunluğundaki yollarda 10 bin 500 metreküp kazı çalışması ile 17 bin 500 ton alt temel dolgusu yapıldığını söyledi.

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