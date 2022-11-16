Bursa İnegöl'de Wi-Fi noktalarına yoğun ilgi

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin şehrin farklı noktalarında oluşturduğu ücretsiz Wi-Fi noktaları yoğun ilgi görüyor. 6 noktadaki Wi-Fi noktalarından 20 bin kullanıcı faydalandı.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da vatandaşlara kolaylık sağlayacak çeşitli uygulamaları hayata geçiren İnegöl Belediyesi’nin ücretsiz wifi noktaları büyük ilgi görüyor.

Dijitalleşmeyi merkezine koyarak dönem içerisinde bu alanda ciddi adımlar atan İnegöl Belediyesi, 6 ayrı noktada oluşturduğu Wi-Fi noktalarıyla ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Şehir merkezinde ve toplu kullanım alanlarında bulunan wifi noktaları; Sarraflar Çarşısı, Uzun Sokak, İki Kapılı Han, DOSTUM Tesisleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Nöbetçi Kitaphanede kullanılıyor. Bu alanlarda genci yaşlısı her yaştan vatandaşlar, İnegöl Belediyesi’nin ücretsiz internet hizmetinden faydalanabiliyor. TC kimlik numarası ile internete bağlanılabilen wifi noktaları, yoğun ilgi görüyor. Oluşturulan ücretsiz Wi-Fi noktalarında 20 bin kullanıcının faydalandığı ifade edilirken, toplamda 2 milyon 965 bin 14 oturum açıldığı belirtildi.